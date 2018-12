Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (debout) lors de sa séance de travail avec les autorités de Thanh Hoa, le 23 décembre. Photo : VNA



Thanh Hoa (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, en visite de travail à Thanh Hoa, a eu le 23 décembre une séance de travail avec les autorités de cette province centrale sur le développement socio-économique local en 2018.



Cette année, Thanh Hoa a enregistré une croissance de 15,16%, soit le plus haut niveau jamais connu. La proportion de l’industrie et de la construction s’est élevée à 44%, un record. Le revenu par habitant est estimé à près de 2.000 dollars, soit 1,3 fois plus que 2015. Les rentrées budgétaires ont augmenté de 12,3% pour atteindre 23.500 milliards de dôngs, soit 2,1 fois plus que 2015.



Lors de la séance de travail, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a apprécié le développement intégral de Thanh Hoa ces trois dernières années. Il a tenu en haute estime les efforts locaux pour mettre en activité commerciale le complexe de raffinage et de pétrochimie de Nghi Son, lequel représentait un investissement total de 9 milliards de dollars.



Cependant, le Premier ministre a indiqué que la croissance de Thanh Hoa était toujours en deçà de ses potentiels. Il a demandé aux autorités locales d’accélérer fortement l’industrialisation, d’augmenter les investissements dans les infrastructures, de renforcer la plantation de forêts, de moderniser l’agriculture. Il a également souligné le rôle important des ressources humaines, de la formation professionnelle, de l’amélioration du climat des affaires, avant d’appeler Thanh Hoa à mieux exploiter ses avantages.

Dimanche après-midi, le Premier ministre a assisté à la mise en activité commerciale du complexe de raffinage et de pétrochimie de Nghi Son.



Auparavant, le 22 décembre, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc avait visité le site historique national spécial de Lam Kinh où sont enterrés des rois et reines-mères de la dynastie des Le (XVe siècle). Ce site historique est situé dans la commune de Xuan Lam, bourg de Lam Son, district de Tho Xuan, province de Thanh Hoa.



Le chef du gouvernement a également visité la société par actions de sucre de Lam Son et l’aéroport de Tho Xuan.-VNA