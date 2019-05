Hai Phong (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a suggéré vendredi 10 mai à la ville portuaire de Hai Phong (Nord) d’investir dans la technologie et l’économie numérique, et d’attirer les entreprises de haute technologie pour obtenir des valeurs ajoutées plus élevées.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc prend la parole lors de la séance de travail avec le comité permanent du Comité du PCV de Hai Phong. Photo : VNA

Hai Phong doit être l’une des villes à l’avant-garde de l’économie numérique, a déclaré le chef du gouvernement lors d’une séance de travail avec le comité permanent du Comité du Parti communiste du Vietnam (PCV) de Hai Phong.En outre, la ville devrait accorder plus d’attention à la logistique pour devenir le plus grand centre logistique du pays, développer des ports maritimes modernes répondant aux normes internationales, inciter les compagnies aériennes à ouvrir davantage de vols nationaux et internationaux au départ de l’aéroport international de Cat Bi, a-t-il indiqué.Hai Phong devrait développer davantage les infrastructures touristiques et de services, attirer davantage d’investissements dans l’hôtellerie haut de gamme, les stations touristiques, les sites et les lieux de divertissement, et créer des produits spéciaux, a déclaré le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc.Il a exhorté les dirigeants municipaux à élaborer des stratégies et des feuilles de route à long terme, visant à faire de Hai Phong une ville civilisée, moderne et durable comparable à d’autres villes d’Asie.Le chef du gouvernement a estimé que les réalisations globales enregistrées par Hai Phong au cours des dernières années créeraient un élan pour que la ville remplisse mieux les objectifs qu’elle s’était fixés.Le secrétaire du comité municipal du PCV, Lê Van Thanh, a rapporté que Hai Phong avait été en tête du pays en termes de croissance économique, avec un produit intérieur brut régional en hausse de 15,05% au premier trimestre de cette année.Les collectes budgétaires de la ville ont augmenté de 33,7% à 8,52 billions de dôngs (365,7 millions de dollars), alors que son indice de la production industrielle (IPI) a progressé de 23,01% et le chiffre d’affaires à l’exportation a bondi de 25,52% à 4,38 milliards de dollars, a-t-il fait savoir.Lê Van Thanh a toutefois souligné les difficultés auxquelles la ville était confrontée, telles que la surcharge des systèmes de transport urbain et interrégional et la superficie de terre limitée pour les parcs industriels.Dans ce contexte, il a proposé la mise en œuvre rapide de grands projets de transport dans la ville et l’expansion du parc industriel de Trang Due. -VNA