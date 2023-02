Le Premier ministre Pham Minh Chinh à la conférence. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de la Confédération générale du travail du Vietnam (CGTV) Nguyen Dinh Khang ont coprésidé mardi 1er février une conférence pour faire le bilan de la coopération entre le gouvernement et la CGTV en 2022, définir les tâches clés de leur coopération en 2023 et dans les temps à venir.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que malgré de nombreuses difficultés rencontrées en 2022, la situation socio-économique du pays avait poursuivi la tendance à la reprise et obtenu des résultats importants dans tous les domaines.

Plus précisément, la vie de la population s’est bien améliorée. La sécurité sociale était garantie. L’année dernière, plus de 68,43 millions de travailleurs et plus de 1,41 million d’employeurs ont bénéficié de soutiens avec un montant total d’environ 104,5 billions de dôngs, a-t-il indiqué.

Le chef du gouvernement a déclaré apprécier la coordination étroite de la CGTV ainsi que le soutien et efforts des travailleurs de l’ensemble du pays pour contribuer notablement au succès de tout le pays.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh et des délégués. Photo: VNA

Il a demandé aux ministères, aux secteurs, aux localités et aux syndicats de tous les niveaux de continuer à collaborer étroitement avec le gouvernement et de se tenir à ses côtés pour édifier un Syndicat vietnamien solide et puissant, une classe ouvrière moderne et forte, un contingent de cadres syndicaux professionnels, enthousiastes, responsables, dignes d’être le représentant des travailleurs.

Lors de cet événement, le Premier ministre a exhorté à se focaliser sur trois tâches clés pour améliorer la vie matérielle et spirituelle des travailleurs, à savoir la promotion des activités économiques, le règlement des difficultés, l’élargissement des marchés, la création d’emplois pour les travailleurs et l’amélioration des compétences professionnelles des travailleurs ; la résolution des problèmes de logement pour les travailleurs ; l’accélération de la construction des établissements culturels, éducatifs et médicaux pour les travailleurs.

En ce mois-ci, les ministères, secteurs et organes doivent se coordonner et travailler avec la CGTV afin de développer des programmes de coordination détaillés, pratiques et ciblés pour les soumettre au Premier ministre, a-t-il souligné. -VNA