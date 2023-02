Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté lors d’une conférence en ligne, organisée vendredi 17 février à Hanoi, les acteurs du marché immobilier à travailler ensemble pour dégager les difficultés et favoriser le développement sûr, sain et durable du marché immobilier.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la conférence, à Hanoi, le 17 février. Photo: VNA





Le ministère de la Construction a indiqué qu’en 2022, le marché a fait face à une pénurie d’approvisionnement, en particulier le logement pour les personnes à faible revenu. Bien que le nombre de transactions ait augmenté par rapport à 2021, il a tout de même baissé par rapport au niveau d’avant l’épidémie de Covid-19.

La Banque d’État du Vietnam a fait savoir qu’au 31 décembre 2022, l’encours de crédit lié à l’immobilier s’élevait à près de 800.000 milliards de dôngs (33,65 millions de dollars).

Selon les chiffres du ministère des Finances, les obligations d’entreprise étaient évaluées à 328.900 milliards de dôngs jusqu’au 28 octobre 2022, soit un recul de 25,2% en glissement annuel, et poursuivaient leur baisse au fil des trimestres, dont celles des sociétés immobilières représentant 28,87%.

Les sociétés immobilières ont rencontré une série de difficultés au cours des dernières années, en particulier dans l’accès au crédit, l’émission d’obligations et la mobilisation de capitaux, selon des professionnels du secteur.

Selon le chef du gouvernement, afin de promouvoir le développement sûr, sain et durable du marché immobilier, les acteurs allant de l’État, des entreprises à la clientèle et à la population doivent fédérer les efforts pour s’attaquer aux problèmes immédiats et à long terme et se conformer à la loi du marché.

Photo: chinhphu.vn

Il a demandé aux organes de gestion publique de renforcer l’administration d’Etat du développement du marché immobilier et du marché des obligations d’entreprise.

Les secteurs financier et bancaire doivent libérer les flux de capitaux, résoudre les problèmes de crédit et créer les conditions permettant aux entreprises d’accéder aux sources de capital, a-t-il poursuivi.

En particulier, les sociétés immobilières doivent prendre l’initiative et résoudre les problèmes internes causés par elles-mêmes, restructurer leurs projets, ajuster les segments et les prix, et promouvoir leur liquidité, a-t-il souligné.

Il a également demandé aux banques commerciales de rationaliser les dépenses opérationnelles, d’accélérer la transformation numérique, de réduire les coûts des intrants, permettant ainsi de baisser ainsi les taux d’intérêt sur les prêts ; et de restructurer les groupes de dettes.

Le Premier ministre Pham Minh a demandé aux autorités à tous les niveaux de mettre en œuvre de manière drastique la réforme des procédures administratives, en particulier dans l’examen, l’approbation et l’autorisation des projets.

Le gouvernement aura un projet sur le développement du logement social pour les personnes à faible revenu et les ouvriers, a-t-il fait savoir, indiquant qu’une résolution gouvernementale sur la promotion du développement sûr, sain et durable du marché immobilier sera promulguée. – VNA