Quang Nam (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné la nécessité d’accélérer encore la réouverture au tourisme international en association avec une adaptation sûre et flexible à l’épidémie de Covid-19 dans la nouvelle situation.

Cérémonie d’ouverture de l’Année du tourisme national - Quang Nam 2022 sur le thème "Quang Nam - Destination de tourisme vert", à Hôi An, le 26 mars. Photo : VNA

Il a prononcé un discours liminaire à l’ouverture de l’Année du tourisme national - Quang Nam 2022 sur le thème "Quang Nam - Destination de tourisme vert", qui s’est tenue samedi 26 mars à Hôi An.

Le chef du gouvernement a déclaré que l’Année du tourisme national est un événement important dans la réouverture du tourisme au Vietnam avec une série d’activités prévues pour 2022.

Le secteur du tourisme du Vietnam se concentrera sur la résilience positive à l’épidémie, la sécurité et l’efficacité, la reprise rapide et le développement en tant que sujet clé de 2022. L’industrie du tourisme reprendra sa croissance sur les bases de la paix, de la durabilité, de la transformation numérique et des connexions, a-t-il déclaré.

Il suivra systématiquement le cap des valeurs durables qui ont été construites pendant des décennies, dépeignant une image de sécurité, d’hospitalité et de charme intemporel, a-t-il ajouté.

L’épidémie a modifié la structure socio-économique et les pratiques humaines, mais elle accélère également les chances de faire du Vietnam un choix de premier rang et une destination attractive pour les voyageurs internationaux.

Historiquement, Quang Nam - un point focal de la culture, de l’économie, du patrimoine et des paysages - a été choisi comme point de départ du plan de relance du tourisme en 2022 lorsque le Vietnam ouvrira officiellement ses portes aux visiteurs internationaux à partir du 15 mars, a-t-il ajouté.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la cérémonie d’ouverture de l’Année du tourisme national - Quang Nam 2022, à Hôi An, le 26 mars. Photo : VNA

Le Premier ministre a déclaré que le Covid-19 a perturbé la croissance du tourisme, mais que des efforts ont été déployés par l’industrie du tourisme et les personnes disposant d’applications et de plateformes numériques.

Il a également déclaré l’épidémie était une chance pour les entreprises de restructurer et d’améliorer les ressources humaines, les infrastructures et de rafraîchir les produits touristiques pour attirer plus de touristes.

Le Premier ministre a également suggéré que la reprise du tourisme nécessitera la synergie entre les agences et les localités, tandis que des conditions «sûres» et saines joueront une priorité absolue dans la planification du tourisme dans la période post-Covid-19.

Quang Nam – une destination de sites de tourisme vert et patrimonial dans le Centre – aiderait le secteur à se redresser en accueillant les meilleurs événements de l’année, générant un effet positif sur d’autres destinations à l’échelle nationale en 2022.

Le chef du gouvernement a également estimé que le Vietnam retrouvera bientôt sa croissance en stimulant le tourisme sur les valeurs de conservation et de patrimoine culturel.

Il est nécessaire de construire une marque internationale pour le tourisme vietnamien sur les caractéristiques de la convivialité, de l’hospitalité, de la richesse de la culture et de l’histoire de la terre et des hommes. Le tourisme vert doit se développer dans des conditions sûres avec la protection de l’environnement et les échanges entre les habitants et les touristes, a-t-il indiqué.

Les agences de voyages et les propriétaires d’hébergement doivent garder un œil sur les réglementations sur la prévention et le contrôle du Covid-19 lors de l’accueil des visiteurs. Ils ont également besoin d’investissements dans la transformation numérique, les ressources humaines et les systèmes écologiques intelligents pour relier les touristes, les entreprises et les agences publiques, a-t-il poursuivi.

Les provinces et les villes devraient créer une chaîne de destinations touristiques faisant la promotion de leurs attractions et valeurs pour attirer les touristes internationaux. Le tourisme du pays doit promouvoir la communication avec le marché mondial du voyage via différents canaux.

Le président du Comité populaire provincial, Lê Tri Thanh, a déclaré que Quang Nam fera de son mieux pour promouvoir son potentiel avec deux sites du patrimoine mondial reconnus par l’UNESCO - le sanctuaire de My Son et la réserve mondiale de biosphère de Cu Lao Cham.

Le responsable a a déclaré que la province sera un chef de file dans le plan de relance du tourisme post-Covid-19 dans la promotion d’autres destinations à l’échelle nationale en 2022.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le Premier ministre Pham Minh Chinh, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Nguyên Van Hung et le secrétaire du Comité provincial du Parti Pham Viêt Cuong, ont signé un ballon vert, envoyant un message de développement du tourisme vert, de protection de l’environnement et de sauvegarde de la planète verte. – VNA