La table ronde des dirigeants du Forum de «la Ceinture et la Route » en Chine. Photo: VNA



Pékin (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a participé ce samedi 27 avril à Pékin à la première séance de la Table ronde des dirigeants du deuxième Forum de «la Ceinture et la Route ».

Le président chinois Xi Jinping a présidé cette séance ayant pour thème «Promouvoir la connectivité pour chercher de nouvelles forces de croissance ». Les discussions ont profondément porté sur les activités de coopération dans le cadre de l’Initiative «la Ceinture et la Route».

Prenant la parole lors de l’ouverture, le dirigeant chinois a souligné que l’Initiative «la Ceinture et la Route» portait sur la connectivité des infrastructures, la promotion de la coopération et de la production intelligente dans les domaines phases de l’économie numérique.

Selon l’agenda, la deuxième séance aura lieu le même jour avec l’accent mis sur le renforcement des politiques et l’édification des relations de partenariat plus étroites tandis que la troisième concernant la promotion du développement vert et durable pour mettre en œuvre l’Agenda de 2030 de l’ONU.

Le deuxième Forum de «la Ceinture et la Route» va s’achever le même jour par l’adoption d’un communiqué conjoint de la Table ronde des dirigeants. -VNA