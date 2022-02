Hanoi (VNA) - Le Festival du printemps rouge, le plus grand événement de don de sang au Vietnam qui fête ses 15 ans cette année, a débuté samedi 12 février à Hanoi.

Les délégués lancent la fonctionnalité Blood Donations sur Facebook. Photo : VNA

Le directeur de l’Institut national d’hématologie et de transfusion sanguine (NIHBT) Bach Quôc Khanh, chef du comité d’organisation du festival, a déclaré que l’événement, organisé chaque année après les vacances du Nouvel An lunaire, vise à aider à assurer un approvisionnement suffisant en sang à usage médical qui, dans dans le passé, faisait souvent face à une grave pénurie après les vacances les plus importantes et les plus longues du pays.Organisé pour la première fois au printemps 2008, le festival a attiré des centaines de milliers de participants et reçu près de 92.000 unités à ce jour. La plupart des localités du pays et de nombreuses agences, entreprises et organisations ont également organisé des activités annuelles de don de sang à cette occasion.Le festival de cette année à Hanoi durera neuf jours, jusqu’au 20 février, et devrait attirer 10.000 donneurs et recevoir environ 7.000 unités de sang.Les gens peuvent faire un don au siège du NIHBT sur la rue Pham Van Bach du district de Câu Giây, les trois sites fixes de don de sang (n°26 rue Luong Ngoc Quyên, n°132 rue Quan Nhân et n°10 ruelle 122 Duong Lang), ainsi que le Centre culturel du district de Gia Lâm.Ils peuvent s’inscrire pour faire un don via https://hienmau.vn/events/lehoixuanhong/ ou l’application «Hien mau».Lors de la cérémonie d’ouverture du festival, Meta - la société qui gère Facebook - et le NIHBT ont lancé la fonctionnalité Blood Donations sur ce réseau social au Vietnam. Cette fonctionnalité sera opérationnelle le 16 février, permettant aux donneurs de se connecter facilement aux structures de réception du sang. – VNA