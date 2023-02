CRC considère le Vietnam comme un marché à fort potentiel. Photo: Central Retail



Bangkok (VNA) - Central Retail Corporation (CRC), le plus grand détaillant thaïlandais, a annoncé son plus gros investissement au Vietnam, totalisant 50 milliards de bahts (1,45 milliard de dollars) de 2023 à 2027, pour accélérer sa présence dans ce marché.

Selon le directeur général Yol Phokasub, CRC considère le Vietnam comme un marché à fort potentiel qui affiche une croissance économique continue.

Le marché de détail vietnamien est estimé à 49,7 milliards de dollars américains par an, avec une croissance de 10 à 12 % par an. Avec la forte présence de CRC dans ce pays, il a établi une feuille de route de cinq ans pour poursuivre son expansion ici, investissant 50 milliards de bahts sur une période de cinq ans.

CRC a investi plus de 10 milliards de bahts (290 millions de dollars) pour développer son activité de vente au détail au Vietnam au cours de la période 2012-2022.

Central Retail Vietnam compte plus de 340 magasins dans 40 provinces. La société a enregistré une croissance rapide du chiffre d’affaires dans le pays, passant de 300 millions de bahts en 2014 à 38,6 milliards en 2021. "L’économie vietnamienne continue de croître malgré les incertitudes", a déclaré Olivier Langlet, directeur général de Central Retail Vietnam.

Il s’attend à ce que le PIB du Vietnam augmente de 6,7% et 7,2% en 2023 et 2024, respectivement, contre 3,5% par an en Thaïlande au cours des deux prochaines années. Cela ferait du Vietnam le marché à la croissance la plus rapide de l’Asie du Sud-Est.

Central Retail Vietnam souhaite développer son activité alimentaire à l’échelle nationale pour renforcer sa position de leader sur le segment des hypermarchés au Vietnam, en changeant la marque et en rénovant dix succursales GO!. Il compte d’élargir le marché des supermarchés Tops market et les succursales Mini go!, en ajoutant 8 à 10 points de vente pour mieux répondre aux besoins des consommateurs locaux, a-t-il déclaré.



Il a déclaré que la société prévoyait de rénover 10 à 12 succursales de Nguyen Kim, une chaîne d’appareils électriques, et d’ajouter 3 à 5 nouvelles succursales, dont des magasins dans les centres commerciaux GO!. -VNA