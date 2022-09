Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la réunion. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 14 septembre à Hanoï une réunion du Conseil d'évaluation du Plan directeur national pour la période 2021-2030, avec vision à l'horizon 2050.



Le vice-Premier ministre Le Van Thanh, président du Conseil, et le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung, vice-président du Conseil, ont coprésidé la réunion.



Soulignant l’importance particulière du Plan directeur national, le Premier ministre a déclaré qu’il était nécessaire que le Plan indique des potentiels distincts, des opportunités exceptionnelles et des avantages concurrentiels, pour pouvoir avancer des solutions appropriées et profiter au mieux des ressources.

Selon lui, il faut résoudre les défis, les lacunes et les faiblesses accumulées depuis de nombreuses années, telles que les problèmes liés aux ressources humaines, aux infrastructures, à la connectivité régionale, aux écarts entre riches et pauvres…



Il a ensuite souligné que l'agriculture demeurait un pilier important de l'économie, ajoutant qu’il fallait prêter attention aux tendances actuelles telles que le développement vert, l'économie numérique, l'économie circulaire…



Le Plan doit montrer les points de vue sur le développement rapide et durable, ainsi que le développement harmonieux entre l'économie, la culture et l'environnement, a-t-il déclaré, avant d’insister sur la nécessité de placer l’homme au centre du développement.



Par ailleurs, selon le chef du gouvernement, l'évaluation du Plan est un travail très important qui doit déterminer les problèmes à faire en s'en tenant aux préconisations et aux politiques du Parti pour assurer l'efficacité et atteindre les objectifs fixés.

Lors de la réunion.



Le Plan directeur national, premier du genre au Vietnam, concrétise la stratégie de développement socio-économique du pays pour la période 2021-2030. Il se concentre sur la mise en œuvre de tâches telles que l’identification de grands points de vue sur le développement national, la définition des orientations de développement pour les pôles de croissance, la création d’axes et de couloirs économiques, le perfectionnement du réseau d'infrastructures, etc.

Vue de Hanoï.

De son côté, le Conseil d'évaluation du Plan directeur national pour la période 2021-2030, avec vision à l'horizon 2050, a été fondé selon une décision datée du 10 août 2022 du Premier ministre.