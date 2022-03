Ho Chi Minh-Ville, centre économique du pays. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Selon l'Office général des statistiques (GSO), le Produit intérieur brut (PIB) au cours du premier trimestre 2022 a connu une croissance estimée à 5,03% par rapport à la même période de l'année dernière.

L'économie vietnamienne pendant les trois premiers mois a connu de nombreux changements positifs par rapport à 2021, dont la reprise des services et le développement de l'industrie.

Pendant cette période, le secteur de l'agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture a enregistré une croissance de 2,45% ; le secteur de l’industrie et de la construction, 6,38% ; les services, 4,58%.

Concernant la structure de l'économie, le secteur de l'agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture a représenté 10,94%, le secteur de l'industrie et de la contruction, 37,97 %, et le secteur des services, 41,70%.-VNA