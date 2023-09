Au troisième trimestre, le taux de croissance économique du pays progresse de 5,33% en rythme annuel. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon l'Office général des statistiques, le produit intérieur brut (PIB) du Vietnam a connu une hausse de 4,24% entre janvier et septembre par rapport à la même période de l'année précédente.

Au troisième trimestre, le taux de croissance économique du pays a progressé de 5,33% en rythme annuel.

L'Office général des statistiques a estimé que cette croissance en neuf mois était supérieure à celle des années 2020 et 2021, ce qui indique une tendance positive d'augmentation progressive au fil des trimestres : 3,28% au premier trimestre, 4,05% au deuxième trimestre et 5,33% au troisième trimestre.

Entre janvier et septembre, le secteur agricole, sylvicole et aquatique a enregistré une croissance de 3,72%, contribuant ainsi à hauteur de 8,03% à la valeur ajoutée totale de l'économie. Les taux de croissance du secteur industriel et de la construction ainsi que du secteur des services étaient respectivement de 5,19% et 6,24%.

Face aux difficultés et défis communs de l'économie mondiale, la plupart des organisations internationales ont révisé à la baisse leurs prévisions sur le taux de croissance du Vietnam pour 2023 sur la base des résultats et des prévisions de la production nationale et des activités commerciales et de l'impact de l'économie mondiale.

Le gouvernement vietnamien et le Premier ministre Pham Minh Chinh ont ordonné aux ministères, secteurs et localités de mettre en œuvre des mesures drastiques pour résoudre les difficultés, promouvoir la croissance et maintenir la stabilité macroéconomique et les principaux équilibres de l'économie.

Parallèlement, l'indice des prix à la consommation (IPC) du Vietnam a augmenté de 1,08% en septembre et de 3,66% en glissement annuel, a rapporté le 29 septembre l'Office général des statistiques.



Ce chiffre représente une augmentation de 3,12% par rapport à décembre 2022 et de 3,66% par rapport à la même période de l'année précédente.

Parmi les onze groupes de biens et services, neuf ont vu leurs prix à augmenter, notamment les services de transport avec une hausse des tarifs aériens de 71,56% sur un an, des services ferroviaires de 31,26% et des autocars de 8,33%.

De plus, les prix des services d'éducation ont augmenté de 7,28%, ceux du logement et des matériaux de construction de 6,73%, de l'alimentation de 4,85%, de l'électricité de 4,23%, et des boissons et tabacs de 3,48%.

Pendant cette période, seuls deux groupes de biens et services ont vu leurs prix baisser, à savoir le carburant et le pétrole (-15,26%) et les services postaux et de télécommunications (-0,62%).

Dans le même temps, l'inflation sous-jacente au cours de la période a augmenté de 4,49% sur un an. -VNA