Le gouvernement japonais apportera une aide financière à 23 projets de coopération technologique entre le pays et des entreprises d’Asie du Sud-Est, a rapporté le Yomiuri Shimbun du Japon le 13 octobre.

Le Vietnam et le Japon ont coprésidé le 14 octobre le 35e Forum ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est) - Japon..

Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga et le président indonésien Joko Widodo ont eu un entretien téléphonique, au cours duquel ils ont convenu de renforcer leurs relations.

Trois stations mobiles de dépistage du COVID-19 ont été envoyées le 12 octobre dans le district de Mae Sot, province thaïlandaise de Tak, pour examiner environ 4.000 Thaïlandais et Birmans.

Les exportations de produits aquatiques du Cambodge ont chuté de plus de 84% entre janvier et septembre, selon le ministère cambodgien de l’Agriculture, des Forêts et des Pêches.