Photo d'illustration: tapchitaichinh.vn



Hanoï (VNA) – Il s’agit d’une prévision présentée par Nguyen Trong Duong, directeur adjoint du Département de gestion des entreprises du ministère de l’Information et de la Communication, lors d’une conférence sur l’accélération du programme de soutien à la transformation numérique des PME en 2022.



Lors de cette conférence organisée récemment par le ministère de l’Information et de la Communication, Nguyen Trong Duong a affirmé que les entreprises procédant à la transformation numérique sont deux fois plus productives et rentables que celles sans transformation numérique.

Lors de la conférence. Photo: vneconomy.vn





Selon les prévisions, 3,1 billions de dollars seraient ajoutés au PIB de l'Asie-Pacifique d'ici 2024 si la transformation numérique est accélérée pour les PME. Ce processus au Vietnam, selon Nguyen Trong Duong, devrait augmenter le PIB de 30 milliards de dollars.



Le Vietnam compte actuellement environ 785.000 petites et moyennes entreprises, représentant plus de 98% du nombre total d'entreprises. Les PME emploient 70% de la main-d'œuvre et représentent environ 50% du PIB.



La transformation numérique est considérée comme une nouvelle méthode pour l’adaptation des PME à la pandémie, a souligné le directeur adjoint du Département de gestion des entreprises.



Le vice-ministre de l’Information et de la Communication, Nguyen Huy Dung, a annoncé que cette année, son ministère et les 63 villes et provinces du pays travailleraient pour promouvoir la transformation numérique des PME, créer un réseau de conseils sur l’économie numérique et des groupes communautaires de technologies numériques de niveau communal. Le ministère compte également évaluer la transformation numérique de 100.000 entreprises. Les résultats d’évaluation serviront de base pour finaliser les programmes d’action spécifique au service de l’accélération de la transformation numérique des entreprises et du développement de l’économie numérique.-VNA