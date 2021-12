Hanoï (VNA) - Sur la page d'accueil de Google dans 20 pays tels que le Vietnam, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Israël, l'Autriche, ... sont récemment apparus des dessins animés du "pho" vietnamien.

Avec autant d'ingrédients pour faire le "pho", Google dit qu'il s'agit non seulement d'honorer et de diffuser des valeurs culturelles uniques au public vietnamien et international, mais aussi d'une des activités visant à promouvoir la reprise économique post-pandémie pour les commerçants de "pho".

Le pho vietnamien, une soupe de nouilles de riz à base de bœuf, ou parfois de poulet, qui est mijoté pendant des heures dans un bouillon d'os à moelle, d'oignons, d'épices et d'herbes aromatiques. Dégusté à toute heure de la journée, et même au petit-déjeuner, le "pho" est le plat le plus populaire du pays. À Hanoï, vous croiserez sans cesse des cantines et vendeurs de rue qui en proposent.

Le 12 décembre a été choisi comme Journée nationale du "pho", véritable symbole de la culture culinaire vietnamienne.

Auparavant, le banh mi vietnamien avait été mis à l'honneur sur Google Doodle en 2020. -VNA