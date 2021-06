Hanoi (VNA) – Le vice-président permanent de l’Association d’amitié Vietnam-Cuba, le professeur associé-Dr Nguyên Viêt Thao, a souligné la solidarité, l’amitié spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays, affirmant que le peuple vietnamien est toujours aux côtés de Cuba.

Lors du programme d’échange organisé en ligne et lié à 30 sites au Vietnam et à Cuba, le 23 juin. Photo : VNA

La relation vietnamo-cubaine reste un modèle devenu un bien inestimable des deux Partis, des deux États et des deux peuples, a-t-il souligné lors d’un programme d’échange organisé en ligne et lié à 30 sites au Vietnam et à Cuba, mercredi 23 juin, le jour où Cuba a soumis à l’ONU un projet de résolution contre l’embargo américain.

Le peuple vietnamien s’est toujours opposé au blocus unilatéral imposé par les États-Unis, a-t-il déclaré.

L’ambassadeur de Cuba au Vietnam, Orlando Nicolas Hernandez Gullien, a informé les participants des pertes causées par le blocus américain à Cuba dans des domaines tels que les soins de santé, l’éducation, l’alimentation et les services financiers et bancaires.

D’avril 2019 à décembre 2020, les pertes totales ont dépassé 9 milliards de dollars, a-t-il fait savoir, notant que le blocus a affaibli la capacité de réponse du pays au Covid-19.

Le vice-président permanent de la Croix-Rouge du Vietnam, Nguyên Hai Anh, a déclaré que lui et ceux qui aiment Cuba soutenaient toujours la lutte du peuple cubain pour la justice dans le but de faire lever l’embargo.



A cette occasion, l’Association d’amitié Vietnam-Cuba a adressé un message de solidarité au peuple cubain, affirmant que le peuple vietnamien est toujours aux côtés du peuple cubain et soutient fermement les résolutions de l’Assemblée générale de l’ONU demandant aux États-Unis de lever immédiatement leur embargo pour que Cuba continue de se développer et s’intègre de manière égale dans l’économie et le commerce mondiaux.



C’est le souhait non seulement des Cubains mais aussi des Vietnamiens et des peuples progressistes et épris de paix, y compris les Américains, lit-on dans le message.

Le Vietnam maintiendra sa solidarité et se tiendra aux côtés de Cuba jusqu’à ce que le vœu se réalise, a-t-il affirmé.

Dans le message, la partie vietnamienne a également appelé au soutien du peuple américain et aux actes du gouvernement américain pour mettre fin au blocus injuste et relancer la normalisation des relations avec Cuba, pour la paix et le développement dans la région et le monde. – VNA