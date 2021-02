Photo:VOV

Hanoï (VNA) - La population est heureuse du succès du 13e Congrès du Parti communiste du Vietnam (PCV) et est convaincue que les dirigeants nouvellement élus consacreront leur compétence et leur intelligence au service du pays et de son développement.

Pham Van Vinh, district de Ngoc Lac, province de Thanh Hoa, a déclaré: «Le Parti n’admettra aucune concession dans la lutte qu’il mènera contre la corruption et l’abus de pouvoir. Nous espérons que les nouveaux élus poursuivront les missions entreprises lors du précédent quinquennat aux fins de pérenniser la confiance de la population envers le Parti et le gouvernement».



Nguyên Van Tu, 102 ans dont 73 ans au sein du Parti, habitant du district de Ngoc Lac, province de Thanh Hoa, a suivi attentivement le déroulement de chaque Congrès national.



«Je suis ravi parce que sous la direction du Parti, les politiques intérieure et étrangères sont stables et les conditions de vie de la population se sont améliorées. Le peuple tout entier espère que le Vietnam continuera de progresser pour devenir un pays plus riche».



Le succès du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam est une source d'encouragement pour la population qui s’engage à contribuer à la réalisation des objectifs fixés. -VOV/VNA