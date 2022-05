Hanoi (VNA) – De janvier à avril 2022, 733.665 tonnes du pétrole ont été exportées, atteignant 645,9 millions de dollars, soit une progression de 10,7% en volume et de 92,4% en valeur.

Photo d'illustration : vietnamfinance.vn

Ces 4 mois, le Cambodge est demeuré le plus grand marché à l’export du Vietnam, avec 274.820 tonnes et 257,7 millions de dollars ( 1,9% en volume et 97,7% en valeur).

La République de Corée est 2e avec 45.699 tonnes et 41,4 millions de dollars ( 577,5% en volume et 11 fois en valeur), juste devant la Chine avec 25.918 tonnes et 23,8 millions de dollars ( 3,9% en volume et 60,7% en valeur).

Les marchés restants sont Singapour, la Malaisie, le Laos, les Philippines, la Russie et l’Indonésie. – CPV/VNA