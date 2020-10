Les entreprises des industries de soutien du Vietnam doivent rehausser leur compétitivité. Photo: thoibaonganhang.vn

Berlin (VNA) – Lors de la Conférence du Comité Asie-Pacifique des entreprises allemandes (APA) qui a eu lieu le 19 octobre pour la première fois en ligne, Joe Kaeser, PDG du géant allemand de la technologie Siemens et président de l'APA, a appelé les entreprises allemandes à investir au Vietnam, dans le but de diversifier les chaînes d’approvisionnement d’Allemagne.

Il a déclaré qu’outre la Chine, le Vietnam et l'Indonésie sont également des options d'investissement importantes.

Il a souligné que de nombreuses compagnies multinationales avaient investi massivement au Vietnam, tandis que l'Allemagne a également intensifié la formation professionnelle duale au Vietnam pour avoir des travailleurs qualifiés au service du marché du travail, estimant que les entreprises allemandes peuvent rapidement s’implanter au Vietnam.

De son côté, le ministre allemand de l'Economie et de l'Energie, Peter Altmaier, a exprimé son soutien en faveur d'un partenariat solide avec la région Asie-Pacifique.

"La pandémie de COVID-19 a frappé très durement notre économie et celles de la région Asie-Pacifique", a déclaré M. Altmaier dans un communiqué. "Pour moi, une chose a toujours été claire : à l'avenir, nous aurons besoin d'une coopération de plus en plus étroite, car les crises ne peuvent être résolues que par un effort collectif, et non de manière unilatérale", a-t-il expliqué.

Enfin, la chancelière allemande Angela Merkel a de son côté souligné dans un message vidéo qu'elle voyait un grand potentiel dans les relations économiques avec les pays asiatiques. -VNA