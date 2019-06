Hanoi, 24 juin (VNA) - Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV) a assisté au 31e congrès national et à la célébration du 100e anniversaire du Parti communiste des Etats-Unis (PCEU) les 21 et 23 juin à Chicago.

Le président du Parti communiste des Etats-Unis, John Bachtel et le secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong (droite) en 2016. Photo : VNA

La délégation vietnamienne a présenté un message de félicitations du PCV au congrès.

Dans un discours prononcé lors de l'événement et des discussions avec les dirigeants du PCEU, les responsables vietnamiens ont remercié le Parti américain et les forces de gauche pour leur soutien au Vietnam lors de la lutte pour l'indépendance nationale d’hier et dans l’œuvre de construction nationale.

Informant des réalisations remarquables du pays dans le processus de Renouveau (Doi Moi), la délégation vietnamienne a affirmé que le PCV appréciait systématiquement les relations traditionnelles avec les partis communistes, les partis ouvriers et les forces de gauche du monde entier.

Les dirigeants du PCEU ont fait l'éloge de la participation de la délégation vietnamienne à l'événement, qualifiant celle-ci de grand encouragement spirituel pour le parti américain.

Les deux parties sont également parvenues à un consensus sur des mesures visant à renforcer les liens et l’amitié traditionnels entre les deux Partis et les deux peuples des deux pays.

Plus de 200 délégués d’États américains et neuf délégations de Partis communistes étrangers ont adhéré au congrès du PCEU, qui portait sur la classe ouvrière américaine, le changement climatique, la démilitarisation nationale et mondiale,… .

Les délégués ont passé en revue l’édification et le développement du Parti au cours du siècle dernier et ont affirmé leur détermination à le développer pour renforcer sa position dans la vie politique des États-Unis en faveur de la démocratie mondiale, de l’égalité, de la paix et de la solidarité.

Le Congrès a élu un nouveau comité composé de 71 membres. Rosana Camberon et Joh Sim ont voté en tant que coprésident du Parti.

Au cours de leur séjour aux États-Unis, la délégation vietnamienne a eu une séance de travail avec l'Ambassade du Vietnam aux Etats-Unis et a rencontré des représentants du Département d'État américain, du Congrès et des partenaires, pour discuter de questions d'intérêt mutuel.-VNA