Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV), conduite par Le Hoai Trung, membre du Bureau Politique et président de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti, a assisté à la Réunion de haut niveau du dialogue entre le Parti communiste chinois (PCC) et des partis politiques mondiaux, tenue le 15 mars par visioconférence.

Lors de la réunion, Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du PCC et président chinois, a prononcé un discours présentant de nouvelles idées, de nouvelles pensées et de nouvelles stratégies du PCC sur la modernisation.

Il a souligné que la modernisation à la chinoise se caractérisait par la grande taille de la population chinoise, la prospérité commune du peuple tout entier, l’équilibre entre la civilisation matérielle et spirituelle, la coexistence harmonieuse entre l’homme et la nature, ainsi que la poursuite de la voie du développement pacifique.

Lors de la réunion, Xi Jinping a proposé l’"Initiative de civilisation mondiale", qui appelle les pays à respecter conjointement la diversité des civilisations mondiales, à persister les civilisations d’égalité, d’apprentissage mutuel, des échanges et de tolérance.

Les dirigeants des Partis politiques des pays ont félicité la Chine pour l’organisation avec succès de la première session de la 14e Assemblée populaire nationale (APN) et félicité Xi Jinping pour sa réélection à la présidence de Chine.

Ils ont présenté la situation des Partis, des pays, des points de vue sur la modernisation et les questions liées à la gouvernance mondiale, la réponse aux défis de sécurité traditionnels et non traditionnels. Ils se sont accordés pour le renforcement des échanges et de l’apprentissage mutuel entre les civilisations, le partage des expériences des partis politiques en matière de gouvernance de l'Etat et de la société.

Organisée par le Parti communiste chinois, l’événement, sous le thème "Voie vers la modernisation : la responsabilité des partis politiques", a réuni plus de 530 dirigeants et représentants des pays, des partis politiques et des organisations politiques en Asie, en Europe, en Afrique, en Amérique latine et Caraïbes, en Océanie. -VNA