Hanoi (VNA) – Le Département général des réserves d’État a indiqué avoir proactivement révisé et équilibré les stocks alimentaires pour maintenir des inventaires raisonnables et suffisants pour faire face aux situations d’urgence, parer à la pénurie alimentaire au moment de soudure, d’intempéries et d’épidémies.

Emballage de riz pour l'exportation à Trung An High-Tech Farming Joint Stock Company, dans la ville de Cân Tho (Sud). Photo : VNA

En outre, il suit de près l’évolution du marché, prévoit la situation du changement climatique, des catastrophes naturelles, des épidémies, assure la sécurité alimentaire et les besoins des localités, travaille avec les ministères et branches concernés pour conseiller le gouvernement sur des approvisionnements supplémentaires éventuels pour la réserve nationale en 2023.Il élabore également un plan de constitution des stocks alimentaires pour 2024 avec un niveau de réserve approprié, veillant à ce que les ressources de réserve soient prêtes à être distribuées en temps opportun conformément à la décision de l’autorité compétente et participant à la stabilisation du marché si nécessaire.Dans le même temps, le Département général des réserves d’État gère avec flexibilité l’importation et l’exportation des réserves alimentaires nationales dans le cadre du plan 2023 au bon moment, conformément à la situation réelle, pour assurer une utilisation efficace des ressources de la réserve nationale.En particulier, dans un contexte de fortes fluctuations de l’offre et de la demande et des prix des denrées alimentaires au moment de l’organisation des approvisionnements en riz pour la réserve nationale, il a demandé aux départements régionaux des réserves d’État d’achever rapidement le plan de provision assigné en 2023.Ces mesures s’inscrivent dans la droite ligne des efforts exigés dans la directive n°24/CT-TTg du 5 août 2023 du Premier ministre sur l’assurance de la sécurité alimentaire nationale et la promotion de la production et de l’exportation durables du riz dans la période actuelle. – VNA