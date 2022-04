Kuala Lumpur, en Malaisie . Photo: VNA

Kuala Lumpur (VNA) – Le ministre du Département pour l'économie du Premier ministre malaisien, Mustapa Mohamed, a déclaré que la transition vers la phase endémique du COVID-19 et la réouverture des frontières avaient clairement eu un effet positif sur l'économie malaisienne par rapport à la phase pandémique d'il y a deux ans.

Le pouvoir d'achat a augmenté. Les frontières ont été rouvertes, l'économie internationale, dans une certaine mesure, a augmenté, a souligné Mustapa Mohamed lors d’une conférence de presse tenue le 17 avril.

L’agence de presse malaisienne Bernama a précédemment signalé que l'économie malaisienne devrait se renforcer cette année alors que le pays entrait dans la transition vers la phase endémique du COVID-19.

Le produit intérieur brut (PIB) national devrait augmenter de 6 % cette année (contre 3,1 % en 2021).

M. Mustapa a déclaré que la présence de touristes étrangers ne devrait augmenter qu'en 2025 ou 2026.

Le mouvement de sortie-entrée du secteur du tourisme est encore limité. L'afflux de touristes a un effet considérable sur l'économie nationale, comme les achats, les transports et l'hôtellerie. Mais on voit que le tourisme intérieur a augmenté, les gens voyagent à l'intérieur du pays et nous sommes convaincus que cela va continuer, a-t-il ajouté.

Le 1er avril, la Malaisie a annoncé le passage à la phase endémique du COVID-19 ainsi que la réouverture des frontières du pays. -VNA