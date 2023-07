Phnom Penh, 2 juillet (VNA) - Le Parti du peuple cambodgien (PPC) a organisé le 1er juillet à Phnom Penh un meeting pour célébrer son 72e anniversaire de fondation (28 juin).

Lors de la cérémonie de célébration. Photo : VNA

L'événement, qui a réuni plus de 70.000 membres et responsables du Parti, ainsi que le public, était coprésidé par le président et Premier ministre du PPC, Samdech Techo Hun Sen, et le président honoraire du PPC et président de l'Assemblée nationale, Samdech Heng Samrin.S'adressant à la réunion, Hun Sen a rappelé la formation et le développement du PPC, initialement nommé Parti révolutionnaire du peuple kampuchéen, et a souligné les changements apportés par le PPC aux Cambodgiens.Toujours le 1er juillet, les partis politiques cambodgiens ont entamé une campagne de trois semaines pour les élections du 7e mandat à l'Assemblée nationale qui doivent se tenir le 23 juillet.A cette occasion, Hun Sen a appelé le public à soutenir la plate-forme du PPC sur la construction et la défense pour la période 2023-2028, qui a été conçue pour assurer la protection de la paix et la durabilité sur la voie du développement et de l'amélioration des moyens de subsistance du peuple vers la réalisation de la vision du Cambodge. de devenir un pays à revenu intermédiaire supérieur d'ici 2030 et un pays à revenu élevé d'ici 2050.La campagne électorale durera jusqu'au 21 juillet.- VNA