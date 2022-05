Vientiane, 30 mai (VNA) - Le Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao (PRPL) a décidé de prendre des mesures pour résoudre d'urgence les difficultés économiques, en particulier celles liées à la pénurie de carburant, aux fluctuations des taux de change et à la hausse de l'inflation.Le 11e Comité central du Parti a adopté la Résolution lors de sa quatrième session, qui s'est tenue du 18 au 26 mai à Vientiane, selon le Vientiane Times.Présidée par le secrétaire général du Parti, Thongloun Sisoulith, la réunion a convenu de mesures pour relever les défis économiques et aider les gens à faire face à la hausse du coût de la vie.Le gouvernement lao a été invité à stabiliser la macro-économie, en particulier les taux de change, à renforcer la collecte des recettes et à supprimer les formalités administratives qui entravent la croissance des investissements.Les organismes gouvernementaux étaient exhortés à promouvoir les investissements dans le secteur de la production et à minimiser l'importation de biens pouvant être produits au Laos.La session a également chargé les secteurs concernés de promouvoir l'utilisation des véhicules électriques et d'améliorer les transports publics pour atténuer les problèmes causés par la pénurie de carburant.De plus, les installations et services touristiques doivent être améliorés pour attirer davantage de visiteurs au Laos après la réouverture du pays le 9 mai.Le Comité central du PRPL a souligné la nécessité de libérer le potentiel du pays afin de stimuler la croissance économique et de réduire les niveaux de pauvreté, de développer les ressources humaines et de promouvoir les opérations commerciales en tant que moteurs clés de la croissance future.Il a appelé tout le monde à se concentrer sur la stimulation de la production de biens pour leur propre consommation et pour la vente sur le marché, ainsi qu'à participer à la bataille en cours du pays contre la pandémie de COVID-19.Selon Vientiane Times, les autorités du Laos peinent à réguler les taux de change et le prix des denrées alimentaires car de nombreux produits sont importés et doivent être achetés avec des devises dont les taux de change fluctuent.- VNA