Hanoi (VNA) - Ces 91 dernières années auront été marquées par une transformation totale du Vietnam et de la nation vietnamienne. Autrefois colonisés et esclaves, les Vietnamiens sont devenus maîtres d’un pays indépendant et libre qui s’avance sur la voie du socialisme.

Ils le doivent au Parti communiste vietnamien, qu’ils considèrent comme le printemps de la nation. D’aucuns ont d’ailleurs fait remarquer que la plupart des grands événements ayant marqué l’histoire du Parti avaient eu lieu au printemps.

Photo: VOV

Le 3 février 1930, soit le 5e jour de l’année lunaire du Cheval, le Parti communiste vietnamien était créé. 15 ans après, sous sa direction, le peuple se soulevait et reconquérait son indépendance. Le 2 septembre 1945, la République démocratique du Vietnam voyait le jour. Le Têt de l’année du Chien 1946 a du coup été le premier Nouvel An lunaire jamais vécu depuis une centaine d’années par des Vietnamiens désormais maîtres de leur destin. Un destin tragique mais glorieux qui les a conduits à travers deux longues résistances, contre les colonialistes français puis contre les impérialistes américains. Durant le printemps de l’année du Cheval 1954, la campagne Diên Biên Phu débutait. Elle allait se solder par un «séisme mondial» mettant fin à la domination française au Vietnam et ouvrant la voie au mouvement de décolonisation à l’échelle planétaire. 14 ans plus tard, l’insurrection générale du printemps de l’année du Singe 1968 allait considérablement affaiblir l’ennemi avant le coup de grâce du printemps 1975. Ce printemps de l’année du Chat restera à tout jamais comme celui du triomphe du peuple vietnamien et de la réunification nationale.

12 ans après, au printemps de l’année du Chat 1987, le Vietnam entrait dans la période du Renouveau en application de la résolution du 6e Congrès national du Parti (décembre 1986).

Photo: hanoimoi.com.vn

35 ans se sont écoulés et le pays a réalisé des avancées spectaculaires dans tous les domaines. Il a établi des relations diplomatiques avec près de 200 pays, ce qui lui permet de jouer un rôle de plus en plus important sur la scène internationale. «En toute humilité, nous sommes fondés à affirmer que jamais notre pays n’a eu un potentiel, une position et un prestige aussi élevés qu’aujourd’hui», a déclaré le secrétaire général du Parti et président de la République Nguyên Phu Trong lors de l’ouverture du 13e Congrès national du Parti, le 26 janvier 2021.

Depuis 91 ans que son sort est lié au Parti communiste, le peuple vietnamien est plus que jamais conscient qu’il a fait le bon choix et que le Parti sera à jamais synonyme de printemps éternel pour la nation. -VNA/VOV