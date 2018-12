Hanoi, 19 décembre (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a souligné le développement fructueux du partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Italie dans tous les domaines, ajoutant que les deux parties disposaient de nombreuses opportunités et possibilités pour renforcer les relations bilatérales dans les temps à venir.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (droite) et le président de l'Association Italie-ASEAN, Enrico Letta. Photo : VNA

Recevant le 19 décembre à Hanoi le président de l'Association Italie-ASEAN, Enrico Letta, en visite au Vietnam, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a salué le projet de l’ l'Association Italie-ASEAN d’organiser le 3e Dialogue de haut niveau sur les relations économiques ASEAN-Italie en 2019 à Hanoi. Il a affirmé que ce serait une bonne occasion de resserrer davantage les liens économiques entre l’Italie et les pays membres de l’ASEAN, y compris le Vietnam.

Il a promis que le Vietnam accueillera et créera les conditions favorables au succès de l'organisation de l'événement.

Enrico Letta, qui est également ancien Premier ministre italien, a déclaré que l'Association Italie-ASEAN tenait des réunions sur les préparatifs du dialogue, qui devrait améliorer les relations entre l'Italie et le Vietnam.

C'est également l'occasion de renforcer la coopération bilatérale entre l'ASEAN et l'Italie, ainsi qu'entre l'Italie et le Vietnam, a-t-il déclaré.

Les économies italienne et vietnamienne présentent des similitudes, a déclaré Enrico Letta, ajoutant que le Vietnam était la porte d'entrée de l'ASEAN, tandis que l'Italie était la porte d'accès de l'Europe.

C'est pourquoi l'Association Italie-ASEAN a choisi Hanoi comme lieu de cet important dialogue au seuil de 2020, lorsque le Vietnam assumera la présidence de l'ASEAN, a-t-il noté.

L'Italie cherche à accroître son influence en Asie du Sud-Est et le Vietnam joue un rôle important dans ce processus, a-t-il affirmé.

Tout en félicitant la sélection vietnamienne de football pour sa victoire dans la Coupe Suzuki AFF 2018, Enrico Letta a exprimé son espoir que les deux parties auront l'occasion de coopérer dans ce domaine dans un proche avenir et que les joueurs vietnamiens auront la possibilité de participer à un tournoi italien de football.

Il s'est également attendu à ce que le commerce bilatéral se développe fortement, doublant dans les années à venir, et affirmant que l'Italie continuerait à soutenir et à promouvoir la signature de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam (EVFTA).

Le Premier ministre Phuc a suggéré à l'Italie, à l'Association Italie-ASEAN et à Enrico Letta de demander à l'UE d'adopter rapidement l'EVFTA, estimant que cela profiterait aux entreprises et aux habitants des deux pays.

Il a ajouté que le ministère vietnamien des Affaires étrangères, d’autres ministères concernés et les autorités de Hanoi coopéreraient étroitement et soutiendraient l'organisation du dialogue, espérant qu'après cette visite, le commerce entre le Vietnam et l'Italie enregistrerait une croissance plus forte. – VNA