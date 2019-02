Entretien entre le vice-PM et ministre des AE Pham Binh Minh et le ministre allemand des AE Heiko Maas. Photo: VNA



Berlin (VNA) - Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh a effectué une visite de travail en Allemagne les 20 et 21 février. A cette occasion, l'ambassadeur du Vietnam dans ce pays Nguyen Minh Vu a accordé une interview au reporter de l'Agence vietnamienne d'information (VNA).

Lors des rencontres entre Pham Binh Minh et plusieurs dirigeants allemands, la partie allemande a exprimé son admiration devant les réalisations socio-économiques et la position internationale du Vietnam. Elle a convenu de consolider le partenariat stratégique en tous domaines dans les temps à venir, ainsi que d'accélérer la signature et la ratification de l'accord de libre-échange Vietnam-Union européenne (EVFTA) dans les plus brefs délais.

Les deux parties se sont déclarées réjouies du développement positif du partenariat stratégique, notamment à propos du commerce et l'investissement. Le commerce bilatéral a atteint plus de 10 milliards de dollars en 2018 et l'Allemagne continue d'être le partenaire commercial de premier rang du Vietnam en Europe. Actuellement, plus de 300 entreprises allemandes opèrent au Vietnam.

Les deux parties ont convenu de collaborer étroitement au sein des forums, des organisations internationales, notamment dans le cadre du Conseil de la sécurité de l'ONU. Elles ont partagé leurs points de vue sur plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Quant aux perspectives de coopération dans l'avenir, elles ont souhaité que le partenariat stratégique entre dans une nouvelle phase de développement de manière plus profonde et pratique dans les secteurs tels que l'économie, le commerce, l'investissement, l'éducation, la culture, le développement de l'énergie renouvelable, la formation des travailleurs, etc.

Toujours selon l'ambassadeur Nguyen Minh Vu, les bons résultats de la visite du vice-Premier ministre Pham Binh Minh en Allemagne ouvriraient de nombreuses opportunités de coopération et de développement entre les deux pays. Dans les temps à venir, les deux parties renforceront des visites mutuelles de tous échelons, élaboreront un nouveau plan d'action pour mettre en œuvre le partenariat stratégique et s'orienter vers la célébration du 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2020. -VNA