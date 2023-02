A la nouvelle des séismes dévastateurs survenus les 6 et 7 février en Turquie et en Syrie, l’association des Vietnamiens en Pologne a lancé un appel aux dons en faveur des sinistrés.

L'expérience du Vietnam en matière de réduction de la pauvreté et les politiques du pays visant à améliorer la qualité de vie des habitants ont été discutés lors d'une conférence à Toronto, au Canada.

L’ambassade du Vietnam en Thaïlande et le Consulat général du Vietnam à Khon Kaen a organisé le 26 février une rencontre avec le comité exécutif de l’Association des Vietnamiens en Thaïlande.

Plus de 30.000 enfants défavorisés ont bénéficié d’un projet de soutien aux enfants nécessiteux dans les études et les repas mis en œuvre depuis 2019 dans 55 villes et provinces du pays.