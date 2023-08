Phu Yên (VNA) - Le Partenariat du Pacifique 2023 (PP23) dirigé par les États-Unis a été mis en œuvre dans la province côtière de Phu Yên (Centre), avec des activités telles que la construction d’écoles, des ateliers de formation médicale, des chirurgies gratuites pour les résidents locaux et des échanges musicaux.

L'ambassadeur des États-Unis au Vietnam Marc Knapper lors de son entretien avec l’Agence vietnamienne d’information (VNA). Photo : VNA

Le programme est en quelque sorte un microcosme de la coopération plus large que les États-Unis entretiennent avec le Vietnam dans de nombreux domaines différents, a déclaré l’ambassadeur des États-Unis au Vietnam Marc Knapper dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) au lendemain du programme terminé le 18 août dans la ville de Tuy Hoa.L’ambassadeur a déclaré qu’il était très reconnaissant du gouvernement et du peuple du Vietnam, et des autorités de la province de Phu Yên pour l’hospitalité vraiment chaleureuse et la grande collaboration pour la tenue fructueuse de ce programme."Je pense que le Partenariat du Pacifique 2023 est à certains égards un microcosme de la coopération plus large dont nous jouissons avec le Vietnam dans tant de domaines différents tels que l’aide humanitaire, la réponse aux catastrophes et la coopération médicale. Ils font tous partie de nos efforts pour rendre le Vietnam plus fort, plus résilient, prospère et indépendant, ce qui, bien sûr, est notre politique et notre approche de base et fondamentales vis-à-vis du Vietnam", a-t-il déclaré.Marc Knapper s’est dit persuadé que le Vietnam et les États-Unis partagent des objectifs et des intérêts importants dans l’Indo-Pacifique, qu’il s’agisse d’assurer un Indo-Pacifique libre et ouvert ou une Mer Orientale libre et ouverte - une Mer Orientale où les pays peuvent s’engager dans le commerce et en liberté de navigation.Le diplomate a indiqué que les États-Unis se félicitent également du rôle important du Vietnam dans le Cadre économique Indo-Pacifique (IPEF), notant que les deux pays partagent des objectifs de promotion de la prospérité et du commerce afin de garantir que les deux peuples puissent réussir et prospérer."Nous partageons également des objectifs solides et saluons vraiment le rôle du Vietnam en termes de changement climatique et de transition vers une économie de l’énergie propre. Ce sont toutes des choses que nous pensons que le Vietnam est très bien positionné pour promouvoir non seulement au niveau régional mais aussi au niveau mondial", a-t-il déclaré.Selon l’ambassadeur, le PP23 comprend quatre lignes d’effort - la coopération médicale ; l’ingénierie, c’est-à-dire la construction ; le secours aux sinistrés; et les relations communautaires et il existe d’excellents exemples de ces quatre lignes d’effort dans ce partenariat.