Photo : VNA

Kien Giang (VNA) - En 2004, le Comité populaire de la province de Kien Giang (Sud) a donné son feu vert pour que le parc national d’U Minh Thuong ouvre des services d'écotourisme. Depuis, ce parc se concentre sur l'amélioration de la qualité et la diversification des activités touristiques.

Selon Tran Van Thang, directeur adjoint du parc, le parc a officiellement rouvert ses portes le 20 janvier dernier. Durant 45 jours, le parc a accueilli plus de 11.000 visiteurs.

Photo : VNA

Ce parc met en œuvre de nombreux circuits comme l’exploration de forêts d’indigo, de la faune forestière et de la tourbière d'U Minh, de vieux cajeputiers, d’anciens cours d'eau, de l’écoulement d'eau rouge…

Le parc développe l’écotourisme communautaire dans la zone tampon pour aider les visiteurs à découvrir la culture locale, ce afin de sensibiliser les locaux comme les touristes sur la protection de l’environnement et la préservation des valeurs historiques et culturelles locales.

Ces produits touristiques contribuent à exploiter la biodiversité et les paysages du parc et de sa zone tampon, contribuant à la mise en œuvre de la stratégie de développement touristique et de planification du développement forestier de la province de Kien Giang.

En 2016, le parc national d'U Minh Thuong a été reconnu 2.228e site Ramsar du monde.

Établi conformément à la Décision du Premier ministre N° 11 / QD-TTg en date du 14 janvier 2002, ce parc est une zone tourbeuse entourée par une digue de 60 km. Couvrant plus de 21.000 ha, il abrite 250 espèces de plantes, 500 espèces d'animaux dont 200 d'oiseaux, 200 d'insectes.

Le parc est le refuge d'un grand nombre d'espèces d'oiseaux rares et menacées dont le dard oriental, le pélican à bec tacheté, l'ibis à tête noire. - VNA