Transformation de pangasius. Photo: Tuoitre

Hanoï (VNA) - Ce premier trimestre, les exportations de pangasius vers le marché malaisien ont de nouveau connu une croissance après 3 ans de chute en raison de l'épidémie de Covid-19.



Du 1er janvier à la mi-mars, la valeur totale des exportations de pangasius congelé vers ce marché atteignait 7,45 millions de dollars, en hausse de 138% par rapport à la même période l'an dernier.



Avant le déclenchement de la pandémie de Covid-19, la Malaisie était l'un des trois premiers marchés d'exportation de pangasius vietnamiens dans l'ASEAN (avec la Thaïlande et Singapour). Ces derniers mois, la reprise économique de ce pays, sa demande de consommation haussière, et sa forte demande en produits Halal ont rehaussé ses importations de ce produit du Vietnam. Cela constitue une bonne opportunité pour les exportateurs de pangasius vietnamiens d'augmenter leurs parts de marché sur ce marché.



Actuellement, la Malaisie est un débouché important de près de 40 entreprises vietnamiennes en la matière, avec des produits d'exportation très divers. En particulier, le Vietnam est arrivé en tête des fournisseurs de poissons à chair blanche - notamment pangasius - en Malaisie, avec près de 50% des parts de marché.



Selon le ministère malaisien du Commerce international et de l'Industrie, le Partenariat régional économique global (RCEP) est entré en vigueur en Malaisie depuis le 18 mars.



Avec l’entrée en vigueur de cet accord, la Malaisie souhaite favoriser les exportations et les investissements vers le Vietnam, et développer sa coopération avec le pays dans de nombreux domaines, dont le secteur des produits aquatiques. Si les entreprises profitent bien de l'opportunité, les exportations de pangasius vers la Malaisie continueront de croître fortement dans un proche avenir. - CPV/VNA

