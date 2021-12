Le pamplemousse du Vietnam Photo: VNA

Hanoï, 31 décembre (VNA) - Le pamplemousse du Vietnam pénétrera officiellement dans le marché américain dans les 60 prochains jours, selon le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Tran Thanh Nam.

Selon Tran Thanh Nam, la partie américaine évaluera et considérera également l'ouverture du marché de la noix de coco vietnamienne.

Il a demandé aux entreprises intéressées de coordonner avec les agences nationales de quarantaine végétale pour remplir les dossiers d'exportation de pamplemousse vers les États-Unis.

Selon le Département de la culture du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le pays compte 105.400 hectares de culture de pamplemousse avec une production d'environ 950 tonnes, dont près de 13.000 hectares dans le delta du fleuve Rouge pour plus de 170.000 tonnes, plus de 30.000 hectares dans les régions moyenne et montagneuse septentrionales pour 220.000 tonnes et environ 32.000 tonnes dans le delta du Mékong pour environ 340.000 tonnes.

D'ici au premier trimestre 2022, environ 140 000 tonnes de ce fruit seront récoltées. C'est l'occasion d'expédier ce produit vietnamien sur le marché américain.- VNA