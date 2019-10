Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Pakistan demeure le premier débouché de ce produit vietnamien, avec 26.100 tonnes et 52,77 millions de dollars ( 26,5% en volume et 14,5% en valeur). Le Pakistan figure parmi les grands marchés de consommation de thé en Asie du Sud, tandis que le thé vietnamien est devenu l'un des premiers choix des consommateurs pakistanais.

Parmi les autres marchés à l’export, on peut citer Taïwan (Chine), l’Indonésie, l’Inde, les États-Unis, l’Arabie saoudite, la Pologne et l’Ukraine. À noter que les exportations du thé vietnamien aux Philippines ont fortement augmenté tant en volume qu’en valeur, avec 727 tonnes et 1,89 million de dollars ( 63% en volume et 66,4% en valeur en un an).

Selon les Douanes du Vietnam, le pays a exporté environ 12 300 tonnes de thé en août 2019 pour un chiffre d’affaires de 22,8 millions de dollars, portant le total à 81.300 tonnes depuis le début de l'année pour une valeur de 144,56 millions de dollars.

Entre janvier et août, les exportations nationales de thé ont connu une croissance de 0,5% en volume et de 9 % en valeur en glissement annuel.

Durant cette période, le cours à l’export du thé vietnamien est de 1.777,7 dollars la tonne en moyenne, soit une augmentation de 8,5% par rapport à l’année précédente. Rien qu’en août 2019, ce chiffre s’est élevé à 1.840,9 dollars la tonne ( 9,9%). - NDEL/VNA