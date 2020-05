Le paiement mobile au Vietnam devrait augmenter de 400%. Photo d'illustration : NCDT/CPV

Hanoï (VNA) - Les transactions mobiles devraient augmenter de 400% d'ici 2025 dans le contexte où la Fintech et la banque rejoignent fortement ce canal.



Selon le rapport Fintech et Digital Banking 2025 en Asie-Pacifique, récemment publié par Bachbase et IDC, le nombre de transactions mobiles au Vietnam devrait augmenter de 400% d'ici 2025. Avec la Fintech, les banques commerciales se montrent également dynamiques dans cette tendance aux transactions mobiles.



Alors que l'économie se remet progressivement des défis de 2020, le marché sera témoin d'histoires numériques du segment des banques commerciales. Riddhi Dutta, directeur de Backbase en Asie-Pacifique, prédit que les banques investiront considérablement dans les technologies de l'information, en particulier les canaux mobiles, les expériences mobiles, la numérisation des succursales et l'optimisation des processus pour les consommateurs.



Selon M. Riddhi Dutta, le secteur bancaire vietnamien a élaboré un plan d'action pour la stratégie de développement du secteur bancaire jusqu'en 2025, dont l'objectif est de promouvoir le développement du paiement sans numéraire et de divers types de services bancaires adaptés aux groupes de population traditionnels dans les zones rurales et isolées qui n'ont pas encore ou ont peu accès aux services bancaires.



Les huit plus grandes banques du Vietnam s'attendent à une croissance de 50% des nouveaux comptes en utilisant l'automatisation intelligente dans la création de compte.



Selon Bachbase et IDC, les banques d'Asie-Pacifique (APAC) subissent la pression des besoins des clients en matière d'accès et de contrôle de l'interaction numérique. Les banques doivent s'assurer d'être proactives dans la fourniture d'expérience aux clients sur les canaux numériques, sinon elles seront confrontées au risque d'ouvrir une API (interface de programmation d'application).



Plus de 35 banques numériques ou établissements de crédit de l'APAC s'appuient sur les dernières , surpassant les banques traditionnelles en termes de flexibilité, de libre-service, de besoins des clients et de personnalisation. Par conséquent, avec l'émergence de nouveaux acteurs et la croissance numérique dans le secteur, 38% des revenus bancaires traditionnels seront exposés à des risques en 2025. - CPV/VNA

source