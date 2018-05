Hanoï (VNA) - Une rencontre pour fêter le Nouvel An traditionnel du Cambodge, du Laos, de la Thaïlande, du Myanmar et de l’Inde a eu lieu récemment à Hanoï.

Nguyên Lan Huong (droite), présidente de la HAUFO, prononce un discours lors de la rencontre pour fêter le Nouvel An traditionnel du Cambodge, du Laos, de la Thaïlande, du Myanmar et de l’Inde, le 27 avril à Hanoï.



Le programme, consacré au Nouvel An bouddhiste theravada, était organisée par l’Union des organisations d’amitié de Hanoï (HAUFO) et les ambassades au Vietnam de ces pays. Il a réuni environ 200 participants venus d’ambassades étrangères, de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam mais aussi des ressortissants de ces nations vivant dans la capitale.



Au nom des autorités et du peuple hanoïens, Nguyên Lan Huong, chef de la Commission de sensibilisation des masses du Comité du Parti communiste du Vietnam pour Hanoï et présidente de la HAUFO, a adressé ses meilleurs vœux aux citoyens cambodgiens, laotiens, thaïlandais, birmans et indiens ainsi qu’à leurs familles.



D’après elle, "le Nouvel An est l’occasion de se réunir en famille. Mais vous, vous le fêtez à l’étranger en raison de vos missions respectives. À cette occasion, nous vous adressons nos meilleurs vœux". Et d’ajouter: "La HAUFO organisera souvent des programmes d’échange d’amitié afin de renforcer la compréhension mutuelle entre les peuples".



Une ambiance conviviale

Ce programme d’échange d’amitié pour le Nouvel An theravada s’est tenu le 27 avril à Hanoï.



Selon Nguyên Lan Huong, les Vietnamiens, et les Hanoïens en particulier, apprécient toujours les soutiens des amis étrangers en faveur du Vietnam dans son processus de libération nationale d’hier et dans celui d’intégration mondiale actuel.

Au programme: plusieurs cérémonies caractéristiques des fêtes Chol Chnam Thmay du Cambodge, Bunpimay du Laos, Thing Yang du Myanmar et Trut-Songkran de la Thaïlande, comme le bain de la statue de Bouddha, le fait de s’asperger d’eau ou de s’attacher des fils de coton "porte-bonheur" aux poignets, des numéros artistiques traditionnels…

Des traits culturels distingués de la Thaïlande, de l’Inde et du Laos ont été présentés.



L’ambassadeur du Cambodge au Vietnam, PrakNguon Hong, a remercié la HAUFO pour ses activités, lesquelles contribuent à resserrer l’amitié et la solidarité entre les nations asiatiques.



Le diplomate cambodgien a présenté des traits de la fête Chol Chnam Thmay. À l'occasion du Nouvel An cambodgien, les enfants et petits-enfants rendent visite et offrent des cadeaux, des gâteaux aux grands-parents et parents pour exprimer leur respect.



On espère ainsi que le Dieu de la Nouvelle Année et les ancêtres accorderont à la famille chance et prospérité au cours de l’année qui débute. -CVN/VNA