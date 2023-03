À l'intérieur de l'usine de Samsung à Hô Chi Minh Ville. Photo: TTO

Hanoï (VNA) - Le nombre de sous-traitants vietnamiens dans la chaîne d'approvisionnement mondiale de Samsung a décuplé, passant de 25 en 2014 à 257 fin 2022, a informé le directeur général de Samsung Vietnam, Choi Joo Ho.

La productivité a augmenté de 40%, l'erreur a diminué la moitié grâce au soutien de Samsung



Interviewé par le journal Tuoi Tre Online, Choi Joo Ho a déclaré que le Vietnam a de nombreuses politiques encourageant le développement de l'industrie de sous-traitance afin d'amener les entreprises vietnamiennes à participer à la chaîne d'approvisionnement mondiale.



Selon lui, en réponse à cette politique, en plus de développer des fournisseurs de sa chaîne d'approvisionnement, Samsung Vietnam accompagne le gouvernement vietnamien dans le développement de la sous-traitance industrielle.



Plus précisément, Choi Joo Ho a déclaré que depuis 2015, des experts de Samsung Korea ont soutenu près de 400 entreprises vietnamiennes pour améliorer la compétitivité et la qualité des produits.



En conséquence, les entreprises participant au programme ont eu des retours très positifs tels qu'une augmentation de 40% de la productivité, une réduction de 50% des défauts des produits après seulement 3 mois d'assistance-conseil. Les entreprises participantes sont également prioritaires lorsqu'elles sont autorisées à rejoindre le réseau de fournisseurs de Samsung Vietnam. Depuis lors, 33 entreprises ont rejoint la chaîne d'approvisionnement de Samsung au Vietnam.



Choi Joo Ho a partagé que Samsung soutient également la formation de ressources humaines de haute qualité avec, depuis 2018, plus de 400 consultants formés.

Samsung coopère pour mettre en œuvre le projet "Smart Factory"



Selon Choi Joo Ho, Samsung Vietnam a signé un protocole d'accord avec le ministère de l'Industrie et du Commerce en 2022 pour mettre en œuvre le projet de coopération "Smart Factory" (Smart Factory).



Samsung a partagé son expertise dans la fabrication intelligente avec 50 entreprises selon une feuille de route de 2 ans. Fin 2022, Samsung a terminé le support de conseil pour 26 entreprises locales et continuera à le reproduire avec d'autres dans un proche avenir.



Il a déclaré que les entreprises ont été formées et guidées pour planifier des stratégies ainsi que pour élaborer une feuille de route transversale vers "Smart Factory".



Le système de gestion comprend des processus qui ont été repensés pour optimiser, assurer un flux fluide et continu d'informations opérationnelles. Les solutions de gestion basées sur la numérisation et l'automatisation, fournies directement par les experts de Samsung, aident à la fois le système de gestion et la production à changer de manière significative.



"Ces changements permettent aux entreprises d'améliorer leur compétitivité selon les normes mondiales dans tous les processus tels que la recherche et la production... Elles ont alors de nombreuses opportunités de participer à la chaîne d'approvisionnement non seulement de Samsung mais aussi mondiale", a indiqué Choi Joo Ho. -CPV/VNA