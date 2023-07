Des touristes indiens en Thaïlande. Photo: Reuters

Hanoï (VNA) - Les touristes indiens affluent vers les pays d'Asie du Sud-Est.



En Thaïlande, selon les prévisions, ce pays accueillerait cette année environ 1,6 million de visiteurs indiens. Selon le fournisseur indien de services de voyage Cleartrip, le nombre de billets d'avion réservés de l'Inde à Bangkok a augmenté de 270% au cours du premier semestre 2023 par rapport à la même période en 2019.



À Singapour, en mai 2023, le nombre de touristes indiens dans le pays était supérieur à celui de touristes chinois. En Indonésie, le nombre de touristes indiens (près de 63.000) était peu différent de celui de touristes chinois (plus de 64.000).



La compagnie aérienne low cost IndiGo a déclaré avoir constaté une forte augmentation des liaisons entre l'Inde et l'Asie du Sud-Est avec plus de 100 vols par semaine.-VNA