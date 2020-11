Le célèbre site archéologique d'Angkor au Cambodge. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le nombre de touristes étrangers se rendant au célèbre site archéologique d'Angkor au Cambodge au cours des dix premiers mois de 2020 a chuté de 78% par rapport à la même période de l’année dernière, a annoncé l’Entreprise d’Angkor dans un communiqué publié le 2e novembre.

Près de 398.500 étrangers ont visité Angkor entre janvier et octobre, en baisse de 78% en un an, selon le communiqué.



L'Entreprise d'Angkor - Angkor Entreprise, l'agence étatique chargée de la gestion des revenus d'Angkor, a ajouté que le site avait généré pendant cette période des recettes brutes de 18,55 millions de dollars grâce à la vente de billets d’entrée, soit une baisse de 77% en variation annuelle.



En octobre, le site a accueilli 2.244 touristes étrangers et a réalisé 93.598 dollars de recettes, en baisse respectivement de 98,4% et 98,5% en glissement annuel. Cette forte chute est causée par le COVID-19.



Situé dans la province de Siem Reap, dans le nord-ouest du Cambodge, le site archéologique d'Angkor, inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) depuis 1992, est la destination touristique la plus populaire du royaume.-VNA