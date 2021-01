Le nombre d'arrivées internationales au Vietnam en janvier 2021 a connu une augmentation de 9% par rapport à décembre 2020. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le nombre d'arrivées internationales au Vietnam en janvier 2021 a connu une augmentation de 9% par rapport à décembre 2020 mais a baissé de 99,1% en variation annuelle en raison de la pandémie de COVID-19.

En janvier, le Vietnam a accueilli 17.736 visiteurs étrangers, selon des données récemment publiées par l'Office général des statistiques (GSO). Les arrivées par voie aérienne, maritime et routière ont respectivement chuté de plus de 99%, 99% et près de 98%.

Face au développement compliqué de l'épidémie de COVID-19, et à l’approche du Nouvel An lunaire du Buffle 2021, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a demandé aux localités d'assurer les activités touristiques tout en renforçant les mesures de prévention et de lutte contre le coronavirus.-VNA