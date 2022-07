Hanoi (VNA) – Le Musée mondial du café (The World Coffee Museum) à Dak Lak est une destination à ne pas manquer pour les touristes qui se rendent dans cette province du Tây Nguyên (Hauts Plateaux du Centre). Ils peuvent y découvrir non seulement l’histoire et la culture du café au Vietnam et dans le monde, mais également une architecture exceptionnelle.

Le Musée mondial du café vu d'en haut. Source: CVN

The World Coffee Museum, construit en novembre 2018 et géré par le groupe de café Trung Nguyên Legend, est situé dans la rue Nguyên Dinh Chiêu, ville de Buôn Ma Thuôt, chef-lieu de Dak Lak. Érigé sur une large bande de terre bordée d’arbres, de 2,5 ha, l’ouvrage se compose de cinq constructions incurvées interconnectées, inspirées de l’architecture de la nhà rông (maison longue) traditionnelle du Tây Nguyên, notamment de l’ethnie Ê dê.



Le musée propose aux visiteurs des expériences vivantes et intéressantes dans des espaces d'exposition, des ateliers de transformation et de dégustation du café et des salles de repos. Parmi les milliers d'objets présentés, beaucoup datent du XIXe- début du XXe siècles, en particulier des machines de tri, des moulins et torréfacteurs, des collections de cafetières et d'ustensiles fabriqués avec divers matériaux (métal, céramique, porcelaine, verre). Les touristes peuvent y apprendre davantage sur les méthodes de conservation et de transformation des grains tout en participant à une dégustation sur place.