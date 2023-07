Des délégués visitent le Musée dédié au général Nguyen Chi Thanh. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - À l'occasion du 56e anniversaire de la mort du général Nguyen Chi Thanh (6 juillet 1967), le Musée dédié au général a ouvert ses portes pour accueillir les visiteurs en tant qu'essai.

Lors de l'événement, le colonel Pham Van Phi, directeur du musée, a déclaré qu'en 2020, la maison commémorative du général Nguyen Chi Thanh avait commencé à être transformée en musée dédié au général Nguyen Chi Thanh. Le musée s'étend sur une superficie de 500m2 avec une zone d'exposition, une salle de conférence, une zone de projection de films, un bureau de travail et un jardin.

Les élèves visitent le musée. Photo: VNA



La zone d'exposition est divisée en huit thèmes principaux : Patrie-Révolution dans le Centre ; Viet Bac ; construction de l'armée ; édification de la paix dans le Nord ; Révolution du Sud ; 6 juillet ; sentiments des vivants ; famille - parcours ultérieur. Elle présente 670 images, documents, artefacts, 23 statues en bronze associées à des personnages et événements historiques typiques de la Révolution vietnamienne, deux espaces reflétant les anciens bureaux du général Nguyen Chi Thanh, ainsi qu'une centaine de livres écrits par le général Nguyen Chi Thanh et d'autres auteurs sur le général ; et des documentaires sur la vie et la carrière du général.

Le musée a été construit d'octobre 2021 à juin 2022 dans le but d'honorer et de rendre hommage aux grandes contributions du Président Ho Chi Minh, de hauts dirigeants précédents et du général Nguyen Chi Thanh pour la cause révolutionnaire. Il contribue à la sensibilisation et à l'éducation de l'histoire traditionnelle pour les générations, en particulier les jeunes, les étudiants, les forces armées, et pour les touristes, a affirmé le colonel Pham Van Phi. -VNA