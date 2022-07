Jakarta, 8 juillet (VNA) – Le multilatéralisme est le seul moyen de coordonner des réponses efficaces aux défis mondiaux, a déclaré la ministre indonésienne des Affaires étrangères Retno Marsudi le 8 juillet.

La ministre indonésienne des Affaires étrangères Retno Marsudi. Photo : AFP/VNA

Lors de la session d'ouverture de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 (FMM) à Bali, le chef de la diplomatie indonésienne a déclaré que le monde ne s'était pas encore remis de la pandémie de COVID-19 mais qu'il était déjà confronté à une autre crise - le conflit en Ukraine, les effets d'entraînement qui se font sentir à l'échelle mondiale sur l'alimentation, l'énergie et l'espace budgétaire.

« Les défis mondiaux exigent des solutions mondiales. Mais honnêtement, nous ne pouvons pas nier qu'il est devenu plus difficile pour le monde de s'asseoir ensemble », a déclaré le diplomate indonésien.

La situation mondiale actuelle a fait perdre confiance au multilatéralisme et à sa capacité à répondre efficacement aux défis mondiaux. Cependant, elle a déclaré que sans le multilatéralisme, la situation serait encore pire.

Mme Retno Marsudi a exhorté le G20 à faire de son mieux pour renforcer la confiance stratégique et le respect mutuel et à respecter tous les fondements et principes de la Charte des Nations Unies.



Le G20 doit être un phare de solutions à de nombreux défis mondiaux, ce n'est qu'alors qu'il pourra être pertinent et bénéficier au monde dans son ensemble, et pas seulement à ses membres, a-t-elle déclaré.

Le G20 FMM comprend deux sessions principales, la première portant sur le renforcement du multilatéralisme. Il se concentrera sur les mesures visant à renforcer la coopération mondiale et à instaurer la confiance entre les nations, créant ainsi un environnement propice à la stabilité, à la paix et au développement du monde.

La deuxième session porte sur la sécurité alimentaire et énergétique. Il se concentrera sur les étapes stratégiques pour surmonter la crise alimentaire, les pénuries d'engrais et la hausse des prix mondiaux des produits de base.

Selon la ministère indonésienne des Affaires étrangères, en tant que forum économique représentant différentes régions du monde, le G20 discutera de manière approfondie de ces questions pour rechercher des solutions socio-économiques durables, car les prix élevés des matières premières et les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales ont eu un impact majeur sur les pays en développement. - VNA