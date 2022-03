Panorama du séminaire. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le marché du Moyen-Orient présente encore beaucoup de potentiels pour les exportations vietnamiennes, selon plusieurs experts lors d’un séminaire le 17 mars.



Cet événement, intitulé “Occasion d’or pour les exportations vietnamiennes vers les pays du Moyen-Orient après la pandémie de COVID-19”, a été organisé par le Centre de promotion du commerce et de l’investissement de Ho Chi Minh-Ville (ITPC).



Selon Nguyen Tuan, vice-directeur de l’ITPC, le Moyen-Orient avec 16 pays est un marché plein de potentiels pour les entreprises vietnamiennes, vu sa grande demande d’importation de bois, de céréales, de textile-habillement, de chaussures, de fruits et légumes... – des produits d’excellence du Vietnam.



Selon des experts, il est nécessaire de multiplier les activités de sondage du marché, ainsi que les rencontres avec les réseaux de distribution au Moyen-Orient, notamment ceux sur deux grands débouchés actuels du Vietnam dans la région que sont les Émirats arabes unis et le Koweït.-VNA