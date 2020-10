Hanoi (VNA) - Un projet de résolution sur le modèle d’administration urbaine à Hô Chi Minh-Ville a été examiné lundi 26 octobre lors de la 10e session de l’Assemblée nationale de la 14 législature.

Le ministre de l’Intérieur, Lê Vinh Tân, devant l’Assemblée nationale, le 26 octobre. Photo : VNA

Avec 12 articles, ce texte énonce l’organisation de l’administration au niveau municipal, comprenant le Comité populaire et le Conseil populaire. Cependant, il n’existe que des comités populaires au niveau des districts et des quartiers.Le gouvernement a suggéré à l’Assemblée nationale d’ajouter le projet de résolution au programme de construction des lois et ordonnances pour 2020 qui sera publié à la 10e session.Si le projet de résolution est adopté, il entrera en vigueur le 1er janvier 2021 et sera mis en oeuvre à partir du 1er juillet de la même année.Le ministre de l’Intérieur, Lê Vinh Tân, a déclaré que Hô Chi Minh-Ville n’avait pas encore pleinement exploité son potentiel pour plusieurs raisons, notamment celles concernant l’organisation de l’administration locale.Par conséquent, la publication de la résolution est nécessaire pour améliorer l’efficacité de la gestion étatique ainsi que la capacité de gestion des autorités locales, a-t-il souligné.Tout en présentant un rapport de vérification, le président de la Commission des lois de l’Assemblée nationale, Hoàng Thanh Tung, a déclaré que la commission soutenait la publication de la résolution, facilitant ainsi le développement de la ville.Il a également suggéré au gouvernement de faire des propositions concrètes pour réorganiser l’organisation et le fonctionnement du Conseil populaire municipal. – VNA