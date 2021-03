Photo: VOV

Dak Nông (VNA) - En 2020, le Comité du Parti du district de Dak Song, province de Dak Nông, a mis au point le programme 5+1 (5 membres du Parti aident une famille à sortir de la pauvreté). Multiplié dans la région, ce programme a permis à des centaines de familles d’améliorer leur niveau de vie.



Il y a encore six ans, Diêu Truyên, originaire de l’ethnie Mnông, vivait sous le même toit que ses parents dans le village de Yang Bo, dans le district de Dak Song.



Ayant décidé de vivre avec son épouse, il s’est retrouvé dans une situation financière difficile. Les membres du Parti de la commune de Truong Xuân l’ont alors aidé à surmonter les obstacles.



«Au début, ma vie n’était pas facile mais Hùng et ses collègues m’ont aidé à me lancer dans l’élevage et ma situation s’est améliorée. Je vais poursuivre mes efforts pour sortir durablement de la pauvreté», confie-t-il.



110 groupes du Parti ont participé à ce programme et ont aidé 110 foyers à sortir de la pauvreté, explique Nguyên Van Anh, secrétaire du Comité du Parti de la commune de Truong Xuân.



«La mise en place de ce programme a été un peu compliquée au début mais nous avons finalement obtenu de bons résultats. 68 familles pauvres sur 110 sont sorties de la pauvreté et 19 autres sont passées de la catégorie «familles pauvres» à la catégorie «familles proches du seuil de pauvreté».



Dans tout le district de Dak Song, le programme 5+1 a permis à 650 familles de sortir de la pauvreté. -VOV/VNA