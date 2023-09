Hanoï, 28 septembre (VNA) - Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a reçu le 28 septembre à Hanoï le vice-ministre chinois des Affaires étrangères et secrétaire général du Comité directeur de coopération bilatérale Chine - Vietnam, Nong Rong.

Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam considérait le développement de relations de bon voisinage et d'un partenariat de coopération stratégique intégral avec la Chine comme une priorité absolue dans sa politique extérieure d'indépendance, d'autonomie, de multilatération et de diversification.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son (droite) et le vice-ministre chinois des Affaires étrangères et secrétaire général du Comité directeur de coopération bilatérale Chine - Vietnam, Nong Rong. Photo : VNA

Il a exprimé l'espoir que les deux parties promouvront et coordonneront étroitement la préparation d'activités d'échange de haut niveau, réaliseront des progrès spécifiques dans les domaines de coopération, notamment le commerce, l'investissement, les liaisons routières, la construction ferroviaire et les projets utilisant l'aide chinoise, ainsi que la manière de coordonner leurs activités pour traiter les problèmes en suspens dans divers programmes de collaboration.



Pour sa part, Nong Rong a affirmé que les relations entre les deux Partis et les deux pays se développaient de manière fructueuse et que la Chine était disposée à travailler avec le Vietnam pour accroître les contacts à tous les niveaux et promouvoir la signature de documents de coopération dans tous les domaines.



Concernant les questions maritimes, les deux parties ont souligné l'importance de mettre sérieusement en œuvre les accords et les perceptions communes conclues par les hauts dirigeants des deux partis et pays sur le maintien de la paix et de la stabilité en mer.



Bui Thanh Son a suggéré que les deux parties s'efforcent de contrôler les désaccords et d'éviter des incidents compliqués qui affectent les relations entre les deux pays et la paix et la stabilité dans la région. - VNA