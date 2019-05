Le ministre vietnamien de la Défense, Ngo Xuan Lich (milieu), lors de la première séance plénière du 17e Dialogue de Shangri-La en 2018. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le général de corps d’armée Nguyen Chi Vinh, vice-ministre de la Défense, a reçu le 16 mai à Hanoï Tim Huxley, directeur exécutif de l'Institut international pour les études stratégiques en Asie (IISS-Asia) à Singapour.



A cette occasion, Tim Huxley a informé le vice-ministre vietnamien de certains points et sujets qui devraient être abordés lors du 18e Dialogue de Shangri-La. Il a déclaré apprécier le rôle du Vietnam et l’a remercié pour son soutien au Dialogue. Le directeur exécutif de l’IISS-Asia a émis le souhait que le Vietnam envoie une délégation militaire de haut niveau au 18e Dialogue de Shangri-La et prononce un discours lors de cet événement.



Le général de corps d’armée Nguyen Chi Vinh a souligné que le Vietnam soutenait toujours le Dialogue de Shangri-La et participerait activement à sa 18e édition. Il a déclaré apprécié le rôle des éditions précédentes et les sujets qui seraient abordés prochainement.



Il a annoncé que le général d’armée Ngo Xuan Lich, ministre vietnamien de la Défense, participerait au Dialogue de Shangri-La 2019, avant d’espérer que la prochaine édition continuerait de contribuer au développement commun de l’Asie-Pacifique.



Le Dialogue de Shangri-La a été créé en 2002 sous l’impulsion des autorités singapouriennes et du think-tank britannique International Institute for Strategic Studies (IISS). Il rassemble tous les ans au printemps des délégués gouvernementaux de différents pays pour des échanges de vues sur les questions de sécurité en Asie.



Il a été conçu comme un forum de dialogue et de diplomatie de défense informelle, où peuvent se rencontrer les ministres de la Défense et les hautes autorités militaires des pays de la région, mais aussi des experts d’instituts de recherche et de laboratoires d’idées reconnus pour leurs travaux sur les questions de sécurité en Asie. -VNA