Le ministre des Affaires étrangères de Malaisie, Saifuddin Abdullah. (Source: nst.com.my)



Jakarta, 22 juillet (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères de Malaisie, Saifuddin Abdullah, est en visite en Indonésie du 20 au 23 juillet pour renforcer les relations d'amitié entre les deux pays.



Selon un communiqué de presse de l'ambassade de Malaisie à Jakarta, il s'agit de la première visite de travail en Indonésie d'Abdullah après avoir été nommé ministre des Affaires étrangères le 2 juillet sous le gouvernement du Premier ministre Mahathir Mohamad.



Abdullah doit rencontrer le président indonésien Joko Widodo le 23 juillet et ensuite son homologue indonésien Retno Marsudi le même jour pour discuter de questions bilatérales et d'une nouvelle stratégie de coopération.



Lors de la rencontre avec Marsudi, les ministres des Affaires étrangères débattront de diverses questions d'intérêt commun, y compris les mesures diplomatiques à prendre par l'Indonésie et la Malaisie pour lutter contre la discrimination contre les produits dérivés du palmier à huile en Union européenne.

En outre, les deux ministres des AE discuteront également des efforts de négocier la zone frontalière commune, En ce qui concerne la coopération au développement à la frontière, le gouvernement indonésien estime que les deux pays devraient résoudre les différends dans les zones frontalières qui se chevauchent par le biais de négociations. Par ailleurs, les deux parties ont également exprimé leur intérêt sur la possibilité de coopérer dans la gestion et le développement le long de la frontière. -VNA