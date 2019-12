Hanoi (VNA) – Le ministre lao de la Défense Chansamone Chanyalath effectue une visite de travail au Vietnam du 19 au 23 décembre pour assister à la cérémonie célébrant le 30e anniversaire de la Journée de la défense populaire et le 75e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire du Vietnam.

Le ministre vietnamien de la Défense Ngô Xuân Lich (à gauche) et son homologue lao Chansamone Chanyalath. Photo: VNA



Après la cérémonie d’accueil vendredi matin à Hanoi, le général Ngô Xuân Lich, ministre vietnamien de la Défense et son homologue lao Chansamone Chanyalath se sont entretenus.

Le général Ngô Xuân Lich a affirmé que la visite a permis aux deux parties d'évaluer les résultats de la coopération au cours de la période 2015-2019, de définir les orientations pour la période 2020-2024, de renforcer davantage la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États, les deux peuples et les deux armées.

Les deux parties se sont informées de la situation politique, économique, sociale, de défense et de sécurité de chaque pays. Elles ont évalué les résultats de la coopération entre les ministères de la Défense des deux pays.

Les deux parties ont affirmé leurs efforts pour contribuer au renforcement et à la consolidation des relations Vietnam - Laos en particulier et des relations de solidarité entre les trois pays Vietnam - Laos - Cambodge en général.

Elles vont se concentrer sur la coopération et le partage d'expériences dans la protection des fondements idéologiques des deux Partis, la sensibilisation des cadres, soldats et habitants des deux pays à la grande amitié, à la solidarité spéciale et à la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États, les deux peuples et les deux armées.

A cette occasion, le ministère de la Défense du Vietnam et le ministère de la Défense du Laos ont signé un protocole d'accord de coopération pour la période 2020-2024 et un plan de coopération pour 2020. -VNA