Panorama de la rencontre. Photo: VNA

Jakarta (VNA) – A l'occasion de sa participation à la réunion restreinte des ministres des Affaires étrangères de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) en Indonésie, le chef de la diplomatie vietnamienne, Bui Thanh Son, a rencontré le 4 février la ministre des Affaires étrangères et de la Coopération du Timor-Leste, Adaljiza Albertina Xavier Reis Magno.



Le ministre Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam travaillerait avec les autres pays membres de l'ASEAN pour discuter et convenir des processus, des procédures ainsi que des mesures nécessaires pour aider le Timor-Leste à devenir bientôt membre officiel du bloc régional.



Les deux parties ont convenu de promouvoir l'échange de délégations, d'organiser prochainement la première réunion du Comité mixte sur la coopération bilatérale au niveau de ministre des Affaires étrangères, de mettre en œuvre les accords signés et de promouvoir les négociations et la signature de nouveaux accords pour promouvoir le tourisme et les échanges entre les peuples.



La ministre des Affaires étrangères et de la Coopération du Timor-Leste a déclaré apprécier les progrès socio-économiques du Vietnam. Selon elle, les dirigeants du Timor-Leste sont très satisfaits de l'investissement de Viettel dans ce pays, qui contribue activement au développement socio-économique local. Elle a promis une coopération étroite pour promouvoir la collaboration entre les deux pays dans les temps à venir.-VNA